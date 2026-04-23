Двое погибли и 19 пострадали при утечке химикатов на заводе в США

В результате утечки химикатов на заводе Catalyst Refiners в Западной Вирджинии погибли два человека, еще 19 пострадали. Об этом в среду, 22 апреля, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти.
По данным AP, инцидент произошел во время процесса очистки. Химическая реакция газа с участием азотной кислоты и другого вещества привела к образованию токсичного сероводорода.
— В результате утечки химикатов на предприятии по переработке серебра в Западной Вирджинии погибли два человека, еще 19 были госпитализированы, в том числе один находится в критическом состоянии, — говорится в публикации.
Среди пострадавших — семь сотрудников экстренных служб, у них наблюдаются респираторные симптомы: кашель, одышка, боль в горле и раздражение глаз.
