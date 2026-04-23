Двое погибли и 19 пострадали при утечке химикатов на заводе в США

В результате утечки химикатов на заводе Catalyst Refiners в Западной Вирджинии погибли два человека, еще 19 пострадали. Об этом в среду, 22 апреля, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти.

По данным AP, инцидент произошел во время процесса очистки. Химическая реакция газа с участием азотной кислоты и другого вещества привела к образованию токсичного сероводорода.

— В результате утечки химикатов на предприятии по переработке серебра в Западной Вирджинии погибли два человека, еще 19 были госпитализированы, в том числе один находится в критическом состоянии, — говорится в публикации.

Среди пострадавших — семь сотрудников экстренных служб, у них наблюдаются респираторные симптомы: кашель, одышка, боль в горле и раздражение глаз.

В конце января на заводе по производству агрохимикатов в пригороде Буэнос-Айреса произошел мощный взрыв — в результате ранения получили минимум 22 человека. Взрывная волна выбила окна в домах в нескольких районах, находящихся около промышленного парка.

В конце ноября мощный взрыв прогремел на заводе по переработке отходов в австралийском Сиднее. Крупный резервуар с химикатами взлетел на воздух, после чего начался пожар.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше