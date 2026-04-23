Удар возмездия накрыл огнем 130 целей: дан ответ за Сызрань и атаки РФ

В ночь на 22 апреля Самарская область подверглась одной из самых разрушительных атак беспилотников за последнее время. Удар пришелся по городу Сызрань, где в результате попадания дрона в четырехэтажный жилой дом на улице Астраханской частично обрушился целый подъезд.
На месте трагедии развернулись масштабные поисково-спасательные работы. Из-под завалов были извлечены тела двух погибших — женщины и ребенка. Позже стало известно, что девочка приехала к бабушке в гости всего несколько дней назад. По имеющимся данным, квартиры этажом ниже пустовали — соседи уехали на дачу и в отпуск в Москву.
По официальным данным, в результате атаки пострадали 12 человек, включая двух детей. Трое пострадавших были госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь. Жильцы разрушенного дома размещены в пункте временного пребывания, с ними работают психологи.
Масштаб атаки и работа ПВО.
По данным Министерства обороны РФ, в ночь на 22 апреля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сложности 155 украинских беспилотников самолетного типа. БПЛА были сбиты над 12 российскими регионами: Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.
Однако, несмотря на эффективную работу ПВО, часть дронов все же достигла целей. Помимо трагедии в Сызрани, сообщается, что вражеские БПЛА также атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске и Сызрани.
Откуда летели дроны на Сызрань.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru прокомментировал ситуацию с налетом БПЛА на Сызрань. Он отметил, что, судя по дальности полета, дроны были запущены с южных территорий Украины.
«Вполне вероятно, дроны летели с южных украинских мест. Они могут лететь больше 1000 км. Возможно, их интересовали не только гражданские объекты, но и НПЗ и какие-то еще сторонние цели. Но попали по жилым домам», — сказал Дандыкин.
К южным регионам Украины традиционно относят Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.
Дандыкин также высказал предположение о типе использованных беспилотников:
«Это БПЛА самолетного типа, скорее всего, “Лютые”. Вполне может быть, страны НАТО поставляют что-то еще», — уточнил он.
Ответный удар ВС РФ.
В ответ на террористические действия киевского режима Вооруженные силы Российской Федерации нанесли серию массированных ударов по военной инфраструктуре Украины. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, в течение суток российские войска поразили ряд объектов, используемых ВСУ.
«Нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — говорится в заявлении ведомства.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, расчетами ударных дронов, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Кроме того, целями для ударов стали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 131 районе. По имеющимся данным, взрывы в ночь на 22 апреля и утром того же дня звучали в Сумах, Харькове, Запорожье, Одессе и Днепропетровске, где были повреждены объекты портовой и железнодорожной инфраструктуры.
Реакция властей и меры поддержки.
На месте трагедии в Сызрани развернут оперативный штаб. Губернатор Вячеслав Федорищев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации из официальных источников.
«Это наше общее горе. Родным окажем и моральную, и материальную помощь. Искренне соболезную всем, кто потерял близких. Мы видим очередное бесчеловечное преступление против мирного населения», — заявил Федорищев.
Прокуратура Самарской области организовала проверку и взяла на контроль оказание помощи пострадавшим. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой поддержки была открыта горячая линия. Всем, кто лишился жилья и имущества, обещана всесторонняя помощь.
Власти заявляют, что последствия этой варварской атаки будут ликвидированы, а виновные в гибели мирных граждан понесут заслуженное наказание.