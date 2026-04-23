Эколог Благодатнова объяснила, чем вредны лебеди из покрышек

НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Отработанные шины, покрышки и другие резинотехнические изделия относятся к 4-му классу опасности, поэтому деятельность с этими отходами должна лицензироваться, а использование их в качестве поделок для клумб, тем более на территории детских учреждений, недопустимо. Об этом ТАСС рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии ИЕСЭН НГПУ Анастасия Благодатнова.
«В состав шин, как правило, входят технический каучук, сера, сажа, сталь, могут содержаться оксиды цинка или серы, марганец, кремний, углерод. Содержатся они в концентрациях, которые превышают уровень ПДК, чего согласно санитарно-гигиеническому законодательству быть не должно. Поэтому когда резинотехнические изделия утрачивают свои потребительские свойства, они подлежат удалению и ни в коем случае не должны находиться в местах нахождения людей», — отметила в беседе с ТАСС эксперт.
Согласно федеральному законодательству, юридическое лицо, у которого образуются подобные отходы, должны составить паспорт отходов с информацией о компонентном составе, для определения которого необходимо обратиться в аккредитованную лабораторию. После чего отходы должны быть утилизированы в установленном законом порядке.
Как ранее сообщал ТАСС глава комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров, за украшение клумб у жилых домов покрышками россиянам может грозить штраф до 5 тыс. рублей и уголовная ответственность.