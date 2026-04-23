ЕГЭ не отменят: в Рособрнадзоре назвали сроки возможных изменений

Отмена Единого государственного экзамена в ближайшие годы не планируется, передает ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.
По его словам, альтернативная модель поступления в вузы может появиться не ранее чем через десять лет. Он подчеркнул, что на данный момент не предложено решений, способных заменить действующую систему.
Музаев отметил, что, несмотря на критику, ЕГЭ обеспечивает равные условия для выпускников из разных регионов и используется для отбора абитуриентов.
Он также прокомментировал оценки так называемого «поколения ЕГЭ». По его словам, специалисты в возрасте от 30 до 40 лет, сформированные в период действия экзамена, сегодня занимают ключевые позиции в экономике. Он указал на достижения в IT, инженерии, атомной и военной промышленности.
В качестве примера глава ведомства привел проверочный экзамен для родителей, проведенный два года назад на ВДНХ. Участникам предложили девять вопросов по истории, отобранных из экзаменационных материалов. Взрослые, не относящиеся к «поколению ЕГЭ», дали правильные ответы в 57% случаев.
Ранее Рособрнадзор утвердил перечень предметов, которые разрешено держать на столе во время экзаменов в 2026 году. В список входят черновики, ручка с черными чернилами, документ, лекарства, легкий перекус и вода в бутылке.
Для участников с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные технические средства.
В зависимости от предмета допускается использование отдельных принадлежностей. Непрограммируемый калькулятор разрешен на экзаменах по биологии, географии, физике и химии. Линейку без справочных данных можно взять на математику и физику.
