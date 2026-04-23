В Хабаровском крае временно недоступна электронная запись к врачу

В Хабаровском крае ведутся техработы на сервисах записи к медикам.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 23 апреля 2026 года временно приостановлена работа электронных сервисов для записи к врачу. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, ведутся технические работы на платформах, обеспечивающих запись на приём. Временные неудобства затронули портал Госуслуг и чат-бот «Доктор Миша» в мессенджере MAX. В ведомстве сообщили, что работы планируется завершить в течение одного часа. Пациентам приносят извинения за предоставленные неудобства.

Напомним, что в обычном режиме чат-бот «Доктор Миша» позволяет жителям края записываться к врачу круглосуточно. Сервис отображает свободные талоны на две недели вперёд, исключает двойное бронирование, даёт возможность записать на приём себя или родственника, а также просматривать и отменять записи онлайн. Пользователям мессенджера MAX также доступна онлайн-запись на телемедицинские консультации и закрытие больничного листа.

