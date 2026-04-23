Миршаймер: эскалация в Иране может привести к катастрофе

Эскалация в Иране может стать причиной катастрофы в мировой экономике, заявил профессор из Соединённых Штатов Джон Миршаймер.

Источник: Аргументы и факты

Эскалация в Иране может стать причиной катастрофы в мировой экономике, заявил профессор из Соединённых Штатов Джон Миршаймер.

Он уточнил, что Иран решительно ответит, если США нарушат режим прекращения огня и возобновят удары.

«Если США снова начнут бомбить Иран, иранцы нанесут ответный удар и перекроют Красное море, а также ещё больше ограничат судоходство в Ормузском проливе. Более того, они атакуют цели в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива. А это катастрофа для мировой экономики и, следовательно, для США. Удары с воздуха здесь не помогут», — сказал Миршаймер.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Профессор Чикагского университета отметил, что возможная наземная операция Соединённых Штатов в Иране в любом случае была бы неразумным решением.

Напомним, по словам Миршаймера, в случае продолжения эскалации на Ближнем Востоке победу одержит Иран.

Соединённые Штаты, которые в феврале начали наносить удары по Ирану, заявили о продлении режима прекращения огня. Иран не принял решения о возобновлении переговоров.

Ранее сообщалось, что Иран отказался от нового раунда переговоров с США из-за условий Соединённых Штатов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
