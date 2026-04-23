Миршаймер: эскалация в Иране может привести к катастрофе

Эскалация в Иране может стать причиной катастрофы в мировой экономике, заявил профессор из Соединённых Штатов Джон Миршаймер.
«Если США снова начнут бомбить Иран, иранцы нанесут ответный удар и перекроют Красное море, а также ещё больше ограничат судоходство в Ормузском проливе. Более того, они атакуют цели в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива. А это катастрофа для мировой экономики и, следовательно, для США. Удары с воздуха здесь не помогут», — сказал Миршаймер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Профессор Чикагского университета отметил, что возможная наземная операция Соединённых Штатов в Иране в любом случае была бы неразумным решением.
Напомним, по словам Миршаймера, в случае продолжения эскалации на Ближнем Востоке победу одержит Иран.
Соединённые Штаты, которые в феврале начали наносить удары по Ирану, заявили о продлении режима прекращения огня. Иран не принял решения о возобновлении переговоров.
Ранее сообщалось, что Иран отказался от нового раунда переговоров с США из-за условий Соединённых Штатов.