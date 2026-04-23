План Вашингтона рухнул: Иран загнал США в Ормузский лабиринт смерти

Решение президента США Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана может быть признаком растерянности Вашингтона из-за ситуации на Ближнем Востоке. Такое мнение в разговоре с aif.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Ранее американский лидер сообщил, что продлил перемирие «по просьбе пакистанских посредников», отметив, что теперь ожидает от Тегерана предложений по урегулированию.
По словам Перенджиева, Вашингтон хотел бы выйти из конфликта «с гордым лицом», но сделать это мешают четко обозначенные условия со стороны Тегерана.
«Иранцы четко поставили условия: убирайте свои базы с Ближнего Востока. И Тегеран ясно дал понять, что готов воевать, у него есть для этого все возможности. Американцы действительно столкнулись с проблемами в продолжении конфликта, — пояснил аналитик. — Получается, что Трамп действует по принципу, знакомому нам по знаменитой фразе: “Чем сильнее артист, тем дольше он держит паузу”. Вот Трамп и решил, видимо, взять эту самую паузу».
Эксперт подчеркнул, что продление перемирия — это попытка оттянуть момент принятия тяжелого решения. Начинать полномасштабные боевые действия Вашингтон не готов, но и заключать сделку на условиях Тегерана пока не желает.
«Трамп в своем репертуаре. Он немножко хитренький. Он не говорит, что это он сам решил, а подает это под соусом “по просьбе Исламабада”. Самое интересное, что официальный Исламабад эту просьбу не подтверждал, но и не отрицал. Думаю, там решили промолчать, мол, “пусть будет по-вашему”», — отметил собеседник aif.ru.
Перенджиев сравнил текущую ситуацию с затянувшимся антрактом в театре, где сценарий пошел не по плану.
«Сюжет не сложился, всё пошло не по сценарию. Вот и затягивается антракт. Нужно понять: переписывать ли сценарий или вообще отменять представление», — резюмировал эксперт.