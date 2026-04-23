В ночь на 22 апреля российские войска нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки серьезные повреждения получили причалы, склады, железнодорожные узлы. Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов не исключил, что под удар попали грузы с оружием из Европы, а тккже западные специалисты, курирующие поставки.
Перевалочный узел для дронов и химическая ловушка.
Одесский порт в условиях активных боевых действий давно превратился в ключевую и очень удобную перевалочную базу для снабжения украинской армии западным вооружением. Основной поток, по оценке эксперта, составляют беспилотники различных типов и критически важные комплектующие к ним.
«Беспилотников грузят очень много. Из Европы привозят либо комплектующие, либо унифицированные боеприпасы к ним, доставляют также двигатели для БПЛА и безэкипажных катеров. Одесса — удобная перевалочная база. Когда туда доставляют груз, через день-два по месту складирования наносится удар», — раскрыл логику ударов генерал Попов.
Столь мощный пожар и взрывы, наблюдавшиеся ночью после атаки, эксперт объясняет не только наличием горюче-смазочных материалов. По словам генерала, в портовой зоне находится Одесский припортовый завод, специализирующийся на азотно-туковом производстве.
«Там ведь еще может гореть и взрываться селитра или азотные удобрения. А это всё взрывоопасные и пожароопасные продукты», — подчеркнул Попов, комментируя масштабную детонацию, которая последовала за первичными попаданиями.
Французский и британский след в огне порта.
Отдельное внимание военный эксперт уделил присутствию в районе удара иностранных специалистов. По данным координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, огнем был накрыт корабль, стоявший под разгрузкой. Владимир Попов не исключил, что вместе с техникой были ликвидированы и западные кураторы.
«Немцы базируются в Польше в основном, шведов и финнов перебрасывают самолётами на Украину, поэтому в порту, думаю, располагаются британцы и французы. Только они спят и видят, как бы захватить кусочек юга России, Молдавии, побережья», — отметил Попов.
Что касается американцев, то их роль, по мнению эксперта, сводится к дистанционной координации действий ВСУ.
«Всем известно о работе больших американских беспилотников типа MQ-4 или MQ-9 — стратегических разведчиков, которые постоянно болтаются в Чёрном море. Они помогают Украине с информацией. А основной центр управления находится в Румынии. Американцы вполне могут передавать данные Киеву через европейских партнеров», — уточнил Попов.
Охота на ATACMS и дефицитный Patriot.
Генерал-майор также подтвердил, что Одесса является важнейшим пунктом приема и для тяжелого ракетного вооружения, которое Запад поставляет киевскому режиму по сложным логистическим схемам. По его словам, в порту могли находиться недавно доставленные оперативно-тактические ракеты, в том числе типа ATACMS.
«Поставки могут осуществляться через продажу или через европейских посредников. Схема простая: зашли в порт где-нибудь в Румынии, переоформили документы — и уже без перегрузки судно следует прямо в одесские порты, где разгружаются», — описал серые схемы поставок Владимир Попов.
При этом эксперт отметил глобальный дефицит подобных вооружений. По его словам, США из-за войны с Ираном сейчас испытывают серьезные проблемы с восполнением собственных арсеналов.
«Они уже по своим закромам сами ищут, где что осталось. Техники не хватает, и им нужно время, чтобы подтянуть запасы со складов на Ближний Восток. Уже разговоры шли, что кое-что забирают с баз в Австралии, что-то вывозят с островов в Тихом океане, и Японию просили немного поделиться», — обрисовал непростую ситуацию в стане НАТО военный летчик.
Именно поэтому, как подчеркнул генерал-майор, сегодня Киев испытывает острейший дефицит ракет всех типов и с нетерпением ждет новых кораблей из Европы.
«ВСУ ждут системы ПВО, начиная с переносных (ПЗРК) и заканчивая ракетами малой и средней дальности, Patriot. Ждут Storm Shadow, “Скальпы” от французов. Единственно, что у Украины в избытке — беспилотники. Этим добром Европа снабжает украинскую армию в полной мере, и даже с избытком», — подытожил Попов.