В Красноярске нашли пропавшего школьника

КРАСНОЯРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Одиннадцатилетний мальчик, пропавший в Красноярске двое суток назад по пути из магазина, найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
«Пропавший 11-летний мальчик найден сотрудниками полиции. Оперативники уголовного розыска ОП № 12 МУ МВД России “Красноярское” обнаружили ребенка в одном из дворов Свердловского района. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают причины ухода ребенка.
Четвероклассник пропал вечером 21 апреля. Ребенок не вернулся домой из магазина. Его искали наружные наряды полиции, участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних.