В Иркутске «Бессмертный полк» 2026 пройдет в разных форматах

Шествие состоится в очном и онлайн-формате 9 Мая.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области состоится акция «Бессмертный полк». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2026 году акция «Бессмертный полк» пройдет в нескольких форматах — от традиционного шествия до автопробегов и Стен памяти. Помимо этого, мероприятия проведут и в онлайн-формате.

В акции примут участие бойцы и ветераны СВО. Так, пройдет мероприятие «СВОи — родные», в рамках которого ветераны и действующие бойцы запишут ролики на передовой с портретами своих дедов-фронтовиков. Пройдет и «Бессмертный полк на передовой» — бойцы разместят на блиндажах и военной технике портреты участников Великой Отечественной войны.

Ожидается «Бессмертный полк на стадионе» — игроки, тренеры, арбитры выйдут на поле с портретами родственников, участвовавших в Великой отечественной войне, а также праздничные автопробеги.

Продолжат работу «Стены памяти», состоятся тематические мероприятия в школах и детсадах.

Шествие пройдет 9 Мая. В онлайн-формате прием заявок продлится с 23 апреля по 6 мая.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске приступили к поиску перевозчика на автобусный маршрут № 59.