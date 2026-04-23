В Иркутске «Бессмертный полк» 2026 пройдет в разных форматах

В Иркутской области состоится акция «Бессмертный полк». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В 2026 году акция «Бессмертный полк» пройдет в нескольких форматах — от традиционного шествия до автопробегов и Стен памяти. Помимо этого, мероприятия проведут и в онлайн-формате.
В акции примут участие бойцы и ветераны СВО. Так, пройдет мероприятие «СВОи — родные», в рамках которого ветераны и действующие бойцы запишут ролики на передовой с портретами своих дедов-фронтовиков. Пройдет и «Бессмертный полк на передовой» — бойцы разместят на блиндажах и военной технике портреты участников Великой Отечественной войны.
Ожидается «Бессмертный полк на стадионе» — игроки, тренеры, арбитры выйдут на поле с портретами родственников, участвовавших в Великой отечественной войне, а также праздничные автопробеги.
Продолжат работу «Стены памяти», состоятся тематические мероприятия в школах и детсадах.
Шествие пройдет 9 Мая. В онлайн-формате прием заявок продлится с 23 апреля по 6 мая.
