В Хабаровском районе пара до смерти зарезала нового знакомого

В Хабаровском районе перед судом предстанут 43-летняя женщина и 55-летний мужчина, обвиняемые в убийстве, совершённом группой лиц. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Заместителем прокурора Хабаровского края утверждено обвинительное заключение по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ. По данным следствия, вечером 19 января 2026 года пара познакомилась на железнодорожной платформе с мужчиной и пригласила его отметить день рождения в доме, расположенном в садовом товариществе Хабаровского района.
Во время застолья между собутыльниками возник конфликт. Женщина нанесла потерпевшему несколько ножевых ранений в спину. После этого её спутник ударил знакомого ножом в грудь. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Осознав случившееся, обвиняемые сами обратились в следственные органы и сообщили о преступлении. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Хабаровский краевой суд. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
