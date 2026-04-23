Третий Дальневосточный Пасхальный фестиваль открывается в Хабаровске

Завершит первое отделение обращение к опере Александра Бородина «Князь Игорь». В программу включены: песня Галицкого — разгульный и характерный басовый монолог; плач Ярославны — одна из вершин русской вокальной лирики, в нем сочетается народно-песенную основа с трагедийной выразительностью; а также каватины Кончаковны и Владимира, передающие юношескую пылкость и восточную негу.