Третий Дальневосточный Пасхальный фестиваль открывается в Хабаровске

В Хабаровске завтра открывается III Дальневосточный Пасхальный фестиваль, это крупнейший музыкальный проект ДФО, который проводится Приморской сценой Мариинского театра. В этом году он пройдет с 24 по 28 апреля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Старт фестивалю дан в праздник Светлой Пасхи 12 апреля во Владивостоке. После этого солисты оперы и симфонический оркестр Приморской сцены отправились в гастрольный тур по городам Приморского края, Сахалинской области и Хабаровского края.
В Хабаровске на сцене краевой филармонии состоятся два масштабных события. Гала-концерт солистов оперы и симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра под управлением дирижёра Павла Смелкова станет настоящим путешествием сквозь века и стили.
Первое отделение откроется увертюрой к опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила» — сочинением, которое стало символом русского музыкального эпоса.
Завершит первое отделение обращение к опере Александра Бородина «Князь Игорь». В программу включены: песня Галицкого — разгульный и характерный басовый монолог; плач Ярославны — одна из вершин русской вокальной лирики, в нем сочетается народно-песенную основа с трагедийной выразительностью; а также каватины Кончаковны и Владимира, передающие юношескую пылкость и восточную негу.
Их дуэт — редко исполняемая сцена, которая раскрывает драму двух сердец, разделенных войной; а также ария князя Игоря — исповедь пленника, не сломленного испытаниями, а также ария Кончака- образ восточного властелина, наделенного величием и благородством.
Во втором отделении прозвучат фрагменты из опер Джузеппе Верди «Трубадур» и Жоржа Бизе "Кармен.
28 апреля зрителям будет представлена «Пиковая дама» в концертном исполнении. Организаторы отмечают, что это особая форма существования музыкального театра, в которой все внимание сосредоточено на музыке и вокальном мастерстве артистов.
В Комсомольске-на-Амуре концерт Пасхального фестиваля состоится 26 апреля на сцене Драматического театра.