В Москве прогнозируют облачную погоду и до 6 градусов тепла

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 4 до плюс 6 градусов. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 1 градуса.
Ветер западный с переходом на северный, 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 729 мм ртутного столба.
В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от плюс 1 до плюс 6 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.
В Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности до 21:00 мск 23 апреля из-за ветра.