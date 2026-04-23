Россияне досрочно получат детские пособия на следующей неделе

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Граждане России получат детские пособия 29−30 апреля перед майскими праздниками, до 30 апреля также будут перечислены выплаты некоторым пенсионерам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Соцфонда.
«В связи с приближающимися майскими праздниками социальный фонд 29−30 апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая», — говорится в сообщении.
Досрочно направят единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
Перед майскими праздниками также заблаговременно перечислят пенсии. До 30 апреля получат выплату за май пенсионеры, которым пенсия обычно приходит через банк с 1-го по 4-е число месяца. Досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности, сообщили в пресс-службе.