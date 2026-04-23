Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю почти 30 жителей Красноярского края пострадали от укусов клещей

В Красноярском крае продолжается сезон активности клещей, несмотря на весьма прохладную для весны погоду и мокрый снег. Всего после присасывания этих членистоногих медицинская помощь потребовалась 86 жителям региона, в том числе 28 детям. На прошедшей неделе за помощью к медикам после встреч с клещами обратились 28 человек, в том числе 7 детей. По данным экпертов управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, чаще всего встречи с клещами происходят на юге региона — в Минусинске, Шушенском, Ермаковском округах, а также в пригородах краевой столицы. Кроме того, единичные случаи были зарегистрированы в Ирбейско-Саянском районе. Специалисты настоятельно рекомендуют использовать репелленты при выезде на природу и тщательно осматривать себя каждые полчаса, чтобы не пропустить членистоногих и не допустить присасывания.