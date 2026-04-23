Железный купол превратили в решето: Иран показал свою мощь Израилю и США

Срыв переговоров между Тегераном и Вашингтоном на пакистанской площадке и последующая отмена визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад вновь подняли ставки в противостоянии на Ближнем Востоке. Пока американский лидер Дональд Трамп говорит о наличии «лучших в мире бомб» и разногласиях внутри иранской элиты, эксперты фиксируют: Тегеран не ведется на информационный шум и переходит к асимметричной обороне. О том, кто на самом деле диктует условия в этом диалоге и насколько хрупка оборона США в Заливе, в интервью aif.ru рассказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.