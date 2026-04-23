Дрон ВСУ убил женщину на глазах ее мужа

В центре размещения на Азовском море беженец из ДНР показал военкору из Финляндии Хейсканену снимок погибшей жены. Мужчина признался, что ему пришлось хоронить супругу самому.

Источник: Аргументы и факты

Житель Донецкой народной республики рассказал, как дрон убил его жену и как ему пришлось ее лично хоронить. Его историей с aif.ru поделился финский военкор Кости Хейсканен.

Журналист посетил центр временного размещения из ДНР, расположенный на турбазе на берегу Азовского моря в Запорожской области.

«Люди, узнав о моем приезде, захотели рассказать все ужасы, с которыми им пришлось столкнуться… Рассказали, как российские военные выводили их в безопасное место под ударами дронов на красноармейском направлении», — сообщил Хейсканен.

Один из беженцев показал Хейсканену фото, на котором запечатлена его погибшая жена после удара дронов.

«Этот дрон убил мою жену, — сказал мужчина, показывая на снимке окровавленную голову своей супруги. — А вот я ее похоронил».

Снимки датированы мартом 2025 года.

Ранее Хейсканен рассказал, что отряд финских наемников прибыл под Покровск.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше