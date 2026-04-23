Дрон ВСУ убил женщину на глазах ее мужа

Житель Донецкой народной республики рассказал, как дрон убил его жену и как ему пришлось ее лично хоронить. Его историей с aif.ru поделился финский военкор Кости Хейсканен.
Журналист посетил центр временного размещения из ДНР, расположенный на турбазе на берегу Азовского моря в Запорожской области.
«Люди, узнав о моем приезде, захотели рассказать все ужасы, с которыми им пришлось столкнуться… Рассказали, как российские военные выводили их в безопасное место под ударами дронов на красноармейском направлении», — сообщил Хейсканен.
Один из беженцев показал Хейсканену фото, на котором запечатлена его погибшая жена после удара дронов.
«Этот дрон убил мою жену, — сказал мужчина, показывая на снимке окровавленную голову своей супруги. — А вот я ее похоронил».
Снимки датированы мартом 2025 года.
