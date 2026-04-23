Организаторов похода к пику Мунку-Сардык обвинили в гибели красноярских туристов (видео)

Все фигуранты проходят по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Речь идет о директоре туристической фирмы из Красноярска, ее заместителе и гиде-инструкторе, которые организовывали тур и сами участвовали в походе. Обвиняемых задержали, решается вопрос о мере пресечения.