Организаторов похода к пику Мунку-Сардык обвинили в гибели красноярских туристов (видео)

Трем организаторам похода к пику Мунку-Сардык на Восточных Саянах, во время которого погибли трое жителей Красноярска, предъявили обвинение. Об этом сообщили в СУ СК по Республике Бурятия.
Все фигуранты проходят по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Речь идет о директоре туристической фирмы из Красноярска, ее заместителе и гиде-инструкторе, которые организовывали тур и сами участвовали в походе. Обвиняемых задержали, решается вопрос о мере пресечения.
Напомним, трагедия произошла 20 апреля. Группа из 15 человек достигла вершины, после чего начала спуск. Последняя связка туристов — две женщины и мужчина — отстала и не вернулась в лагерь. Их тела нашли выше по склону.
Следователи обнаружили у женщин обширные ссадины на лице — предположительно, от камнепада или падения с высоты. Точную причину смерти установят экспертизы.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.