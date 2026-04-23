Топ перспективных профессий краевого рынка труда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Краевая служба занятости составила топ-3 новых профессий, которые в течение пяти лет станут одними из самых востребованных на рынке труда. Возглавляет список перспективных профессий «специалист по работе с системами искусственного интеллекта».
На второй строчке — операторы беспилотных авиационных систем. Запрос на них сделан сельским хозяйством, лесной, транспортной отраслью и другими сферами.
На третьем месте — кибербезопасность.
Рейтинг создан на основе опроса работодателей.
Желающим получить эти специальности государство предоставляет такую возможность уже сегодня. По нацпроекту «Кадры» можно пройти бесплатные курсы, связанные с нейросетями, машинным обучением, управлением беспилотными системами, обеспечением информационной безопасности и по другим программам. Записаться на обучение можно на портале «Работа России». Одобряют заявки в центре занятости по итогам профориентации.
На рынке труда устойчивым спросом пользуются рабочие и инженерные специальности, а также профессии социальной сферы. Современный тренд — потребность в специалистах, обладающих широкими квалификациями. Они становятся более востребованными, поскольку способны быстро адаптироваться к изменениям, внедрять инновации и работать на стыке отраслей, отметили в агентстве труда края.
Работодатели края в 2026 году заявили 45 тысяч вакансий. Большая часть приходится на рабочие специальности в промышленности, строительстве, сельском и лесном хозяйстве.