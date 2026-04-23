Топ перспективных профессий краевого рынка труда

Желающим получить эти специальности государство предоставляет такую возможность уже сегодня. По нацпроекту «Кадры» можно пройти бесплатные курсы, связанные с нейросетями, машинным обучением, управлением беспилотными системами, обеспечением информационной безопасности и по другим программам. Записаться на обучение можно на портале «Работа России». Одобряют заявки в центре занятости по итогам профориентации.