Die Weltwoche: получив кредит ЕС, Киев может вновь перекрыть «Дружбу»

Получив кредит ЕС, Украина может вновь перекрыть нефтепровод «Дружба», пишет издание из Швейцарии Die Weltwoche.
В материале сказано, что Киев, получив обещанные европейскими странами средства, может обмануть Запад и перекрыть поставки топлива.
«Не успел Орбан уйти с поста, как трубопровод за одну ночь оказался исправен. Теперь должна потечь не только нефть, но и финансовые потоки: кредит в 90 миллиардов евро, заблокированный Венгрией теперь ожидает разморозки. Чудеса случаются! В том числе и “саморемонт” трубопровода», — говорится в публикации.
Автор отметил, что нельзя быть уверенными в порядочности Украины.
Напомним, Украина прекратила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». Затем Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а также заблокировала предоставление кредита Киеву от ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.
По словам действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Украина устроила «нефтяную блокаду» страны с согласия ЕС.
По данным Reuters, послы стран Евросоюза одобрили выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, а также согласовали новый пакет санкций против Российской Федерации.