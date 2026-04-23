Хабаровчанка шесть дней жила в ледяной квартире из-за бездействия УК

В Хабаровске директор управляющей компании заплатит штраф за то, что жительница многоэтажки на Краснореченской почти неделю мерзла в собственной квартире в разгар зимы. Подробности истории сообщили в надзорном ведомстве.
Все началось с аварии на централизованных сетях, из-за которой отопление пропало во всем доме. Коммунальщики оперативно устранили порыв и в тот же день вернули тепло в большинство квартир. Однако в одной из них теплоноситель так и не пошел — участок трубопровода промерз настолько, что превратился в ледяную пробку. Сотрудники УК ситуацию зафиксировали, но размораживать систему и восстанавливать циркуляцию не спешили.
Ждать пришлось почти шесть дней. Женщина все это время провела в неотапливаемом помещении, пока на улице держались минусовые температуры. В прокуратуре такие условия расценили как прямое нарушение прав потребителя коммунальных услуг и серьезное ухудшение качества жизни.
После вмешательства надзорного органа отопление наконец восстановили. Руководителю управляющей компании внесли представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, на директора завели административное дело по статье о несоблюдении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами — штраф составил 500 рублей.