Хабаровские медики осмотрели в Дебальцево почти 500 пациентов

Бригада хабаровских врачей вернулась из Дебальцево ДНР. Две недели в Центральной городской больнице они оказывали высококвалифицированную помощь местным жителям, осмотрев почти 500 человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В составе бригады работали — гастроэнтеролог-эндоскопист, уролог-онколог краевого онкоцентра, врач-офтальмолог, старшая медицинская сестра Хабаровского филиала Микрохирургии глаза имени академика С. Н. Федорова.
Хабаровские медики отметили, что в больнице Дебальцево мало узких специалистов, так что им там были очень рады. Приходили на прием не только жители города, но и окрестных поселков. Самыми востребованными оказались офтальмологи.
— Мы с медсестрой осмотрели больше 260 человек, — отметил врач-офтальмолог МНТК «Микрохирургия глаза имени академика С. Н. Федорова» Денис Михайлов. — Впервые выявили болезни сетчатки, вроде возрастной макулярной дегенерации, которая незаметно крадет зрение. Без своевременной диагностики и лечения можно вообще перестать видеть. Если бы в больнице было оборудование вроде лазера для проведения операций на сетчатке, мы могли бы помочь на месте, а так дали направление пациентам в Донецк или Краснодарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза».
Хабаровские медики исполнили очень важную миссию. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, тема помощи новым регионам особо значима для нашей страны.
Это понимает правительство края, а потому восстановление центральной городской больницы Дебальцево находится на особом контроле у губернатора края Дмитрия Демешина. Так что, скорее всего, эта поездка медиков туда не последняя.