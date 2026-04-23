Красноярцам рассказали, какие профессии будут востребованными

Краевая служба занятости представила рейтинг самых перспективных профессий, которые в ближайшие 5 лет будут особенно востребованы на рынке труда. Список составлен по итогам опроса работодателей и отражает ключевые тренды цифровой экономики, рассказали в агентстве труда и занятости населения Красноярского края.
Лидером рейтинга стал специалист по работе с системами искусственного интеллекта.
На втором месте — операторы беспилотных авиационных систем. Востребованность этих специалистов растёт благодаря активному использованию дронов, например, в сельском хозяйстве, лесной отрасли, логистике.
Замыкает тройку лидеров кибербезопасность.
Желающие освоить эти профессии уже сегодня могут сделать это бесплатно — по национальному проекту «Кадры». Курсы по нейросетям, машинному обучению, управлению беспилотниками и информационной безопасности доступны на портале «Работа России». Запись одобряют в центрах занятости после профориентации.
Эксперты отмечают, что на рынке труда сохраняется высокий спрос на рабочие и инженерные специальности, а также профессии соцсферы. Всё больше ценятся специалисты с широкими квалификациями, способные быстро адаптироваться к изменениям и работать на стыке отраслей.
Добавим, что в этом году работодатели края заявили 45 тыс. вакансий, большинство из которых — для рабочих в промышленности, строительстве, сельском и лесном хозяйстве.