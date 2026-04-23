Десять метров в длину: в озере Лох-Несс снова заметили чудовище

После долгого периода затишья в Шотландии вновь начали обсуждать возможное появление легендарного чудовища на озере Лох-Несс. В начале марта поступили два независимых сообщения о наблюдении загадочного существа. Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический прокомментировал это событие.
«За Лох-Нессом наблюдают с очень давних времён, было много экспедиций, так что ничего удивительного нет. Там водится некое ископаемое животное — что-то вроде плезиозавра, которое иногда появляется. Оно может достигать десяти метров в длину. Питается рыбой, водорослями, а иногда и плавающими птицами. Для человека неопасно: не зафиксировано случаев нападения на людей. Это животное не одиноко — существует целая популяция, и продолжительность жизни у них очень большая», — отметил Таврическией в беседе с aif.ru.
Как сообащалось, первое наблюдение сделал американский турист Тони Инхорн 1 марта около 10:30. Сообщалось, что он увидел массивный серо‑зеленый объект всего в 4,5 м от своей лодки у Каледонского канала. Загадочный объект задержался на поверхности лишь на пять секунд, после чего исчез в глубине.
Спустя четыре дня Эоин Фэган, просматривая онлайн‑трансляцию с веб‑камеры Visit Inverness Loch Ness (она установлена у отеля The Clansman), заметил неопознанный объект, который двигался против течения и несколько раз появлялся на поверхности в 180 метрах от пирса.
Ранее сообщалось, что чиновники Великобритании внесли в Официальный реестр наблюдений за монстрами пять встреч с Лох-Несским чудовищем в 2025 году. Всего с 1933 года зафиксировано 1 165 случаев, указали они.