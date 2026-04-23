В Хабаровском крае уже 378 семей получили региональный маткапитал

В Хабаровском крае с начала 2026 года региональный материнский капитал получили уже 378 семей. Об этом сообщили в правительстве края.
Поддержка предоставляется при рождении второго ребёнка и действует в рамках президентского нацпроекта «Семья», запущенного по инициативе Владимира Путина. Власти региона отмечают, что эта мера остаётся одной из самых востребованных среди семей с детьми.
Размер выплаты составляет 288 972,95 рубля — это около 30% от федерального маткапитала. Деньги можно направить на образование детей, улучшение жилищных условий или на покупку товаров и услуг для детей с инвалидностью. Чаще всего семьи выбирают именно жильё — таким вариантом воспользовались 280 получателей, ещё 98 направили средства на обучение.
В правительстве края подчёркивают, что поддержка семей выстроена системно — в регионе действует более 20 различных мер. Региональный маткапитал стал одним из ключевых инструментов, который помогает семьям решать реальные бытовые задачи сразу после рождения ребёнка.
Одной из получательниц выплаты стала жительница Хабаровска Вероника Карепина. В её семье второй ребёнок появился в апреле 2025 года, и средства маткапитала направили на погашение ипотеки. Помимо этого, семье вручили набор для новорождённого с предметами первой необходимости.
Получить региональный маткапитал могут семьи, зарегистрированные в крае и уже имеющие право на федеральную выплату. Власти отмечают, что вместе с другими мерами нацпроекта «Семья» эта поддержка помогает не только облегчить финансовую нагрузку, но и создаёт условия для роста числа семей с детьми в регионе.