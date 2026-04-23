Врач Павлова: 10 приседаний каждые 45 минут полезнее долгой прогулки

Волгоградцам, кто весь день проводит в офисе или за рулем, стоит взять на заметку простой совет от врача-эндокринолога Зухры Павловой. Десять приседаний каждые 45 минут работают на метаболизм эффективнее, чем одна долгая прогулка.
К такому выводу пришли ученые из University of Texas at Austin, а доктор Павлова разъяснила выводы исследования в своем телеграм-канале. В эксперименте сравнивали четыре сценария: непрерывное сидение 8,5 часа; одна 30-минутная прогулка со скоростью 4 км/ч; трехминутные прогулки каждые 45 минут; и 10 приседаний с собственным весом тоже каждые 45 минут.
Регулярные микроперерывы с приседаниями стабильнее снижали уровень глюкозы после еды. Крупные мышцы ног при активации помогают организму быстрее усваивать сахар. Даже минутная нагрузка частично нейтрализует вред от долгого сидения.
Механизм прост: при сокращении мышцы забирают глюкозу из крови, разгружая инсулиновую систему. Приседания задействуют бедра и ягодицы — одни из самых массивных групп мышц, поэтому эффект оказался сопоставимым с ходьбой, а по ряду показателей — заметнее.
Важный нюанс: некоторые паблики подали новость как «10 приседаний лучше 10 000 шагов». Это преувеличение. В исследовании речь шла именно о 30-минутной прогулке, и за это время 10 000 шагов не пройти. Тем не менее польза коротких подходов каждый час — факт.
Для волгоградцев с сидячей работой это доступный способ поддержать здоровье без специальных условий и затрат времени.
