Мордашов назван № 1 в списке российских миллиардеров Forbes

Российский список миллиардеров на 2026 год возглавил Алексей Мордашов — об этом сообщает журнал Forbes, опубликовавший обновлённый рейтинг крупнейших состояний страны.

В ежегодный перечень вошли 155 предпринимателей. Лидером стал основной акционер и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. По оценке Forbes, его капитал достиг $37 млрд это самый высокий показатель среди участников списка.

На второй позиции оказался глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние журнал оценил в $29,7 млрд. Третью строчку занял основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, чьё состояние выросло до $29,5 млрд.

В первую пятёрку также вошли руководитель «Новатэка» Леонид Михельсон и его семья с капиталом $28,3 млрд, а также Сулейман Керимов и его семья, чьё состояние составило $25,7 млрд.

Forbes отмечает, что совокупный капитал российских миллиардеров достиг рекордных $696,5 млрд. Издание связывает рост состояний с укреплением ряда отраслей и переоценкой активов на фоне изменений в мировой экономике.

