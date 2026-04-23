Учитель признался в тайной съёмке школьниц в течение 17 лет

39‑летний Кодзи Вакамацу, учитель начальной школы в Токио, признался, что в течение 17 лет тайно снимал видео под юбками у школьниц. Его арестовали 16 апреля после анонимного сообщения в администрацию школы. Поводом для проверки стало видео, снятое в июне 2025 года, на котором он фиксировал ученицу, убирающую класс после уроков.

На допросе Вакамацу заявил, что подобные действия совершал с момента начала педагогической карьеры. По его словам, у него хранилось более пяти тысяч фотографий и видеозаписей с несовершеннолетними, однако он удалил их, опасаясь разоблачения. Полиция проверяет, мог ли учитель совершать и другие преступления. Родители школьниц выражают шок и недоумение произошедшим.

Японские СМИ сообщают, что инцидент вновь поднял вопрос о необходимости ужесточения контроля за педагогами и расширения профилактических проверок в школах. Министерство образования Японии рассматривает возможность введения обязательной периодической аттестации учителей на предмет соблюдения этических норм и психологической пригодности к работе с детьми.

