Учитель признался в тайной съёмке школьниц в течение 17 лет

На допросе Вакамацу заявил, что подобные действия совершал с момента начала педагогической карьеры. По его словам, у него хранилось более пяти тысяч фотографий и видеозаписей с несовершеннолетними, однако он удалил их, опасаясь разоблачения. Полиция проверяет, мог ли учитель совершать и другие преступления. Родители школьниц выражают шок и недоумение произошедшим.