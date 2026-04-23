В Донецкой республике прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ДНР в третий раз участвует во всероссийской акции, которая в этом году проходит в десятый раз.
Министр образования и науки Олег Трофимов посетил пункт проведения экзамена, где вместе с родителями одиннадцатиклассников из 12 округов ДНР принял участие в сдаче экзамена по русскому языку.
«Акция помогает мамам и папам лучше понять, через что предстоит пройти их детям, способствует созданию более спокойной атмосферы в семье в период подготовки к ЕГЭ, позволяет выявить возможные организационные проблемы и улучшить процесс проведения экзаменов», — отметил министр. Основной этап ЕГЭ в этом году пройдёт с 1 по 19 июня. Для участников ЕГЭ предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по выбору в дополнительные дни 8 и 9 июля.
Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.
