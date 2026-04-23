Стальные драконы Китая угрожают США: в Иран прибыл особый конвой

Действия США, захвативших иранское судно Touska, следовавшее из Китая в порт Бендер-Аббас, спровоцировали мгновенную реакцию не только в Тегеране, но и в Пекине. Пока иранские власти клеймили Вашингтон за «вооруженное пиратство», а МИД КНР призывал стороны соблюдать перемирие, к берегам Персидского залива уже выдвинулась эскадра, которую в Поднебесной принято называть «стальными драконами». Появление в Ормузском проливе эсминца «Таншань», фрегата «Дацин» и судна снабжения «Тайху» кардинально меняет расстановку сил в самой горячей точке на Ближнем Востоке.
Нефтяной нерв Поднебесной: знакомый маршрут и новые правила.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru пояснил, что миссия китайских ВМС носит отнюдь не спонтанный характер. Для Пекина этот регион — не полигон для геополитических игр, а артерия, питающая экономику страны.
«Китай направил два боевых корабля и танкер, который заправляет китайские корабли. В общем-то китайцы там уже были, проводили совместные учения с иранским флотом в Персидском заливе, так что этот маршрут им знаком. Они будут обеспечивать безопасность китайских танкеров, чтобы их не захватили как иранское судно», — заявил Дандыкин.
Эксперт подчеркнул, что решимость КНР защищать свои суда продиктована жесточайшей экономической необходимостью. Любая остановка поставок из Залива способна вызвать коллапс в промышленности Китая. Именно поэтому на смену дипломатическим нотам пришли боевые вымпелы эсминца и фрегата.
Неприкасаемый конвой: почему США не рискнут атаковать «драконов».
Как отреагирует Пентагон, чьи силы доминируют в регионе по численности, на появление китайских кораблей в непосредственной близости от зоны конфликта? По мнению Василия Дандыкина, шансы на прямое столкновение стремятся к нулю.
«Отправка китайских кораблей — это показательный момент. Военно-морская мощь Китая — это данность, которую никто не может отрицать, в том числе США. КНР направила серьезные корабли. Да, американцев там больше, но тем не менее я сомневаюсь, что они будут нападать на китайские корабли, как на иранское судно», — подчеркнул военный эксперт.
Если захват гражданского судна под флагом Ирана Вашингтон мог представить как «борьбу с нарушениями», то атака на эсминец или фрегат КНР — это «казус белли», на что не пойдет ни один здравомыслящий американский адмирал.
Символизм «дракона»: новая архитектура безопасности в Ормузе.
В китайской культуре ряд боевых кораблей нередко сравнивают с драконами — традиционным символом могущества, силы и защиты. Прибытие этих «стальных драконов» в Ормузский пролив фактически ставит негласный, но весьма ощутимый зонтик над морскими коммуникациями Китая.
Инцидент с судном Touska показал уязвимость гражданского судоходства в условиях обострения конфликта. Теперь же, когда китайские танкеры пойдут через пролив в сопровождении боевых кораблей, баланс рисков для США кардинально меняется. Вашингтон оказывается перед выбором: либо признать за Пекином право силой обеспечивать свою энергобезопасность, либо пойти на эскалацию, последствия которой не сможет просчитать никто. Судя по тишине в эфире, выбор пока сделан в пользу первого варианта.