Стальные драконы Китая угрожают США: в Иран прибыл особый конвой

КНР отправила эсминец «Таншань» и фрегат «Дацин» к месту захвата иранского судна. Капитан 1 ранга Дандыкин рассказал aif.ru, рискнут ли США открыть огонь по кораблям, которые в Китае зовут «морскими драконами».

Источник: Аргументы и факты

Действия США, захвативших иранское судно Touska, следовавшее из Китая в порт Бендер-Аббас, спровоцировали мгновенную реакцию не только в Тегеране, но и в Пекине. Пока иранские власти клеймили Вашингтон за «вооруженное пиратство», а МИД КНР призывал стороны соблюдать перемирие, к берегам Персидского залива уже выдвинулась эскадра, которую в Поднебесной принято называть «стальными драконами». Появление в Ормузском проливе эсминца «Таншань», фрегата «Дацин» и судна снабжения «Тайху» кардинально меняет расстановку сил в самой горячей точке на Ближнем Востоке.

Нефтяной нерв Поднебесной: знакомый маршрут и новые правила.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru пояснил, что миссия китайских ВМС носит отнюдь не спонтанный характер. Для Пекина этот регион — не полигон для геополитических игр, а артерия, питающая экономику страны.

«Китай направил два боевых корабля и танкер, который заправляет китайские корабли. В общем-то китайцы там уже были, проводили совместные учения с иранским флотом в Персидском заливе, так что этот маршрут им знаком. Они будут обеспечивать безопасность китайских танкеров, чтобы их не захватили как иранское судно», — заявил Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что решимость КНР защищать свои суда продиктована жесточайшей экономической необходимостью. Любая остановка поставок из Залива способна вызвать коллапс в промышленности Китая. Именно поэтому на смену дипломатическим нотам пришли боевые вымпелы эсминца и фрегата.

Неприкасаемый конвой: почему США не рискнут атаковать «драконов».

Как отреагирует Пентагон, чьи силы доминируют в регионе по численности, на появление китайских кораблей в непосредственной близости от зоны конфликта? По мнению Василия Дандыкина, шансы на прямое столкновение стремятся к нулю.

«Отправка китайских кораблей — это показательный момент. Военно-морская мощь Китая — это данность, которую никто не может отрицать, в том числе США. КНР направила серьезные корабли. Да, американцев там больше, но тем не менее я сомневаюсь, что они будут нападать на китайские корабли, как на иранское судно», — подчеркнул военный эксперт.

Если захват гражданского судна под флагом Ирана Вашингтон мог представить как «борьбу с нарушениями», то атака на эсминец или фрегат КНР — это «казус белли», на что не пойдет ни один здравомыслящий американский адмирал.

Символизм «дракона»: новая архитектура безопасности в Ормузе.

В китайской культуре ряд боевых кораблей нередко сравнивают с драконами — традиционным символом могущества, силы и защиты. Прибытие этих «стальных драконов» в Ормузский пролив фактически ставит негласный, но весьма ощутимый зонтик над морскими коммуникациями Китая.

Инцидент с судном Touska показал уязвимость гражданского судоходства в условиях обострения конфликта. Теперь же, когда китайские танкеры пойдут через пролив в сопровождении боевых кораблей, баланс рисков для США кардинально меняется. Вашингтон оказывается перед выбором: либо признать за Пекином право силой обеспечивать свою энергобезопасность, либо пойти на эскалацию, последствия которой не сможет просчитать никто. Судя по тишине в эфире, выбор пока сделан в пользу первого варианта.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше