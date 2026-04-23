В Красноярском крае клещи продолжают нападать на жителей, несмотря на непогоду (видео)

Несмотря на снег с дождём и перепады температур от минуса до плюса, клещи продолжают присасываться к жителям края.

По данным регионального Роспотребнадзора, на прошедшей неделе от нападения клещей пострадали 28 жителей края, в том числе 7 детей.

Чаще всего встречи с этими членистоногими происходили на юге края — в Минусинске, Шушенском и Ермаковском муниципальных округах и окрестностях Красноярска. Также были зафиксированы единичные случаи в Ирбейско-Саянском муниципальном округе.

Всего с начала сезона по поводу присасывания клещей к медикам обратились 86 человек, из них 28 детей.

Специалисты напоминают жителям о мерах профилактики. Во время прогулок используйте репелленты и проводите осмотры каждые 20−30 минут.

