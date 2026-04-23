МТС перевела совещания и обучение сотрудников МФЦ Красноярского края в онлайн

Сотрудники более двухсот офисов МФЦ Красноярского края — от Норильска до Минусинска — теперь проводят совещания и обучаются дистанционно.

Сотрудники более двухсот офисов МФЦ Красноярского края — от Норильска до Минусинска — теперь проводят совещания и обучаются дистанционно. Платформа для онлайн-коммуникаций МТС Линк стала основным инструментом для этих задач. Более 90% мероприятий проходит в удаленном формате, без отрыва от работы.

С помощью решения сотрудники ежедневно созваниваются для постановки целей и задач, обсуждают рабочие вопросы и согласовывают действия с федеральными подразделениями. Обучение более сотни сотрудников по изменениям в законодательной базе перешло в гибридный формат: часть слушателей присутствует очно, а часть подключается удаленно. Функции деления на группы и онлайн-доски позволяют воссоздать эффект очного взаимодействия — участники разбирают кейсы и фиксируют выводы в реальном времени.

Процесс обучения дополняют ИИ-инструменты: текстовая расшифровка и саммаризация встреч. Они помогают быстро находить нужные фрагменты и выделять ключевые изменения. Организаторы могут скачать записи вебинаров и разместить их на внутреннем портале — те, кто не смог присутствовать онлайн, изучат материал позже.

Директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин отметил, что платформа входит в реестр отечественного ПО, что гарантирует ее соответствие требованиям безопасности.

«В целом за прошлый год в Красноярском крае число онлайн-мероприятий выросло более чем в два раза, при этом новый виток интереса к нашей платформе пришелся на госучреждения, а ИИ-ассистента на основе искусственного интеллекта подключали к коммуникациям в 15 раз чаще, чем годом ранее», — отметил он.

Ранее на отечественную платформу МТС Линк для дистанционного обучения перешла Сибирская академия МЧС. Решение задействовали для слушателей заочных отделений, которые осваивают пожарную, промышленную и техносферную безопасность, а также государственное и муниципальное управление. К занятиям одновременно могут подключаться до 450 человек.

