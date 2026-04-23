В Хабаровском крае опровергли «приказ» о патриотическом воспитании

В документе говорится о необходимости проводить разъяснительную работу со студентами о возможности заключения контрактов с Минобороны, а также рассматривать для них академические отпуска или перевод на заочную форму после участия в специальной военной операции. Кроме того, в тексте упоминается, что данные об отчисленных учащихся нужно передавать в военкоматы, а освободившиеся бюджетные места — отдавать участникам СВО.