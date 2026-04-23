В Хабаровском крае опровергли «приказ» о патриотическом воспитании

В Хабаровском крае в сети появился документ якобы от регионального министерства образования — «приказ» об усилении патриотического воспитания и взаимодействии с военными структурами. Однако при ближайшем рассмотрении бумага оказалась фальшивкой, сообщает MAX-канал «СтопФейк27 Z».
В документе говорится о необходимости проводить разъяснительную работу со студентами о возможности заключения контрактов с Минобороны, а также рассматривать для них академические отпуска или перевод на заочную форму после участия в специальной военной операции. Кроме того, в тексте упоминается, что данные об отчисленных учащихся нужно передавать в военкоматы, а освободившиеся бюджетные места — отдавать участникам СВО.
Именно эти формулировки и вызвали вопросы — документ выглядит как официальный приказ, но содержит нетипичные для образовательных ведомств требования. Текст набран с ошибками, с нарушением отступов и интервалов, что не соответствует стандартам делопроизводства. Также специалисты указали на технические несоответствия — структура, оформление и подача текста в распространяемом файле не совпадают с официальными документами министерства.
В министерстве образования и науки Хабаровского края заявили, что такого приказа не существует. Ведомство подчеркнуло, что под номером 9 от 14 апреля 2026 года зарегистрирован совсем другой документ — он касается административного регламента оценки качества услуг некоммерческих организаций.
Власти призывают не доверять подобным материалам и проверять информацию через официальные источники. Сделать это можно, в том числе, на портале правовой информации, где публикуются все реальные нормативные документы.