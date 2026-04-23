Осенью Красноярск примет международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»

В октябре Красноярск примет XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». С 21 по 23 октября столица Красноярского края станет площадкой для встречи ведущих экспертов, руководителей спортивных федераций, представителей власти и бизнес-сообщества. Советник Президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что такие мероприятия, как форум «Россия — спортивная держава», способствуют достижению национальных целей страны и развитию спортивной сферы. Убежден, что мероприятие, которое состоится в Красноярске, вновь подтвердит свой статус авторитетной площадки и позволит достичь новых целей как на национальном, так и на международном уровне, — подчеркнул Антон Кобяков. Напомним, перспективу проведения форума в Красноярске обсудили в начале 2026 года заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.