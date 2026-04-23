В Хабаровском крае усилят охрану порядка на майские праздники

В Хабаровском крае на заседании антитеррористической комиссии под председательством губернатора Дмитрия Демешина обсудили меры безопасности в период майских праздников. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, с 1 по 9 мая 2026 года в регионе запланировано более 300 мероприятий, в которых примут участие свыше 200 тысяч человек. Центральным событием станет парад Победы в Хабаровске.
«Безопасность людей — наш приоритет, и это касается как обычных дней, так и майских праздников. Мы обязаны сделать все, чтобы жители Хабаровского края чувствовали себя защищенными», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Личный состав органов внутренних дел будет переведён на усиленный вариант несения службы. В охране общественного порядка 1 мая задействуют 300 человек, 9 мая — 3400 человек. В преддверии и во время праздников усилят работу патрули оперативных служб, скорректируют движение транспорта и парковку на территориях проведения мероприятий.
Врио заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Хабаровскому краю Иннокентий Мезенин заявил о готовности ведомства к обеспечению правопорядка. Губернатор поручил дополнительно проработать установку рамок-металлоискателей и оцепление мест проведения парадов. «Уверен, слаженные действия наших оперативных служб позволят провести все мероприятия спокойно и без происшествий», — резюмировал глава региона.
