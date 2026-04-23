Выплаты некоторым силовикам увеличат

В случае гибели сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения РФ, пожарных и таможенников членам их семей полагаются единовременные компенсации. Право на такие выплаты имеют и сами силовики, если из-за ранения вынуждены оставить службу. Во исполнение решения Конституционного суда Минюст подготовил законопроект, который корректирует порядок расчета причитающихся им сумм. «Парламентская газета» (18+) изучила документ.
Действующий порядок.
Вопросы денежного довольствия работников уголовно-исполнительной системы, службы судебных приставов, таможни, пожарных регулирует Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Статья 12 гарантирует возмещение вреда, который они получают во время службы.
Членам их семьи и иждивенцам в равных долях единовременно выплачивают три миллиона рублей в случае гибели из-за ранения или заболевания. Такая же сумма полагается в связи со смертью в течение года после увольнения из-за увечья или другого повреждения здоровья.
Два миллиона рублей составляет разовая компенсация самому сотруднику, если нанесенный его здоровью урон не позволяет дальше исполнять служебные обязанности.
Размеры этих выплат ежегодно индексируют исходя из уровня инфляции на соответствующий финансовый год и на плановый период. Решение об этом принимает Правительство РФ.
Считать по факту.
Конституционный суд РФ 3 марта 2026 года рассмотрел жалобу на противоречие части 9 статьи 12, где как раз и содержится положение об индексации, главному документу страны — а конкретно статьям 7, 19 (части 1 и 2), 39 (части 1 и 2) и 75 (часть 7) Конституции РФ.
Судьи согласились, что действующее правовое регулирование не определяет момент, с учетом которого должны пересматривать размеры единовременных пособий для возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью сотрудника силовых ведомств.
На основании этого Минюст разработал законопроект, в котором говорится, что членам семьи и лицам, находившимся на иждивении погибшего, единовременное пособие нужно рассчитывать на момент фактической выплаты с учетом всех индексаций, а не на день наступления страхового случая.
Авторы документа уточнили, что аналогичный подход при определении размера компенсации следует распространить и на единовременную выплату, положенную сотруднику при получении им в связи с выполнением служебных обязанностей увечья или иного повреждения здоровья, которые исключают возможность дальнейшего прохождения службы в силовых структурах.
Все ко времени.
По мнению зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, инициатива своевременная и справедливая по отношению к тем, кто во время службы рискует жизнью и здоровьем ради защиты безопасности России и общества.
«Законопроект исправляет то, что Конституционный суд признал нарушением прав, — сказал депутат “Парламентской газете” — Это гарантия, что выплаты не обесценятся, пока их задерживают, или дело рассматривают очень долго в связи с бюрократическими процедурами. Пожарные, таможенники и приставы — самая уязвимая категория в составе силовых ведомств. Они не на передовой, но риск гибели и травм также реален».
На пленарном заседании Совета Федерации 15 апреля Генеральный прокурор России Александр Гуцан сообщил, что благодаря вмешательству прокуратуры участники специальной военной операции и члены их семей получили более 18 миллиардов рублей.
«В общей сложности восстановлены права более 600 тысяч человек, — сказал Гуцан. — И выплачено 18,5 миллиарда рублей средств поддержки. Оптимизированы обмен информацией о госпитализации раненых, механизм увольнения с военной службы по состоянию здоровья, алгоритм перечисления дополнительных денежных выплат за боевые действия».