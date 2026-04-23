Нанайский праздник «Нанай боани» объединит народы в Амурском районе

Источник: Хабаровский край сегодня

25 и 26 апреля в селе Ачан Амурского района состоится праздник «Нанай боани». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие приурочено ко Дню коренных народов России и посвящено Году единства народов России.

Торжество откроется выставкой декоративно‑прикладного искусства, где будут представлены изделия мастеров народного творчества: вышивка, плетение, резьба по дереву и образцы национальной одежды. Посетители смогут пообщаться с авторами и узнать секреты традиционных ремесел.

Гостей ждут «Мэргэновские игры» — спортивные состязания по национальным видам спорта. Участники смогут испытать силу и ловкость в традиционных испытаниях: перетягивании каната, беге с препятствиями, стрельбе из лука и национальной борьбе.

Параллельно пройдет семинар «Нанайские узоры: символика и традиции», где хранители культуры расскажут о значении орнаментов в жизни нанайского народа, продемонстрируют старинные предметы с традиционной вышивкой и резьбой и обсудят пути сохранения народных промыслов. Сразу после семинара состоится мастер‑класс по созданию нанайских узоров: под руководством мастеров участники попробуют нанести орнамент на бумагу или ткань.

Отдельный блок программы посвящен национальной хореографии: профессиональные хореографы проведут урок традиционных нанайских танцев.

Особое место в программе займет конкурс сказителей «Нингман»: участники расскажут нанайские легенды, сказки и предания на родном языке. Жюри оценит артистизм, знание традиций и глубину раскрытия сюжета, а по итогам конкурса вручит дипломы и памятные призы.

В завершение семинара «Нанайские узоры» состоится презентация работ, созданных на мастер‑классе, и обсуждение перспектив развития национального творчества.

Праздник завершится акцией «Нас здесь не было» — экологической инициативой по уборке территории села, призванной показать уважение к земле предков.