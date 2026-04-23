Целительница напугала красноярку порчей и выманила у нее 265 тысяч (видео)

В Красноярске полицейские задержали целительницу, подозреваемую в мошенничестве под предлогом снятия порчи. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
В полицию обратилась 26-летняя жительница города: по ее словам, у нее обманом похитили почти 265 тыс. рублей. История началась в феврале, когда девушка встретилась с целительницей. Женщина диагностировала у новой знакомой порчу и пообещала помочь ее снять. Девушка согласилась, несмотря на то, что процедура оказалась не из дешевых.
Потерпевшая следовала всем указаниям целительницы: закапывала деньги на кладбище, приносила сбережения в книге и передавала их «на очищение». После каждого обряда красноярка платила — суммы колебались от 1 до 20 тыс. рублей. Позже новая знакомая заявила, что порча есть и у дочери девушки, и лечение продолжилось — вместе с переводами денег.
Кроме магических услуг, подозреваемая просила средства под разными предлогами: на лекарства и даже на похороны родственницы.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность предполагаемой мошенницы — ею оказалась 54-летняя местная жительница. отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ей грозит до 6 лет лишения свободы. Ведется следствие.
