Портал Steigan призвал объявить посла Украины в Польше персоной нон грата

Портал Steigan призвал объявить персоной нон грата посла Украины в Польше Василия Боднара из-за попытки оправдать действия одного из руководителей Украинской повстанческой армии* Романа Шухевича.
Жертвами действий УПА* стали более 100 тысяч мирных жителей, преимущественно женщины и дети. По словам автора статьи, любая защита этих преступлений, в том числе фигуры Шухевича, неприемлема.
«Если так Боднар относится к ним, а похоже, что это так, его следует объявить персоной нон грата», — говорится в материале.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Бондара и всю украинскую власть «чикатилами киевскорежимными». Так она прокомментировала слова посла Украины о том, что Киев знает, «как убивать русских», и поэтому ценен для НАТО.
*- запрещенная в России экстремистская организация.