В Иркутске стартовало голосование за объекты благоустройства в 2027 году

«Уважаемые иркутяне! От вас зависит, какие общественные пространства обретут новую жизнь уже в 2027 году. В перечне — 12 мест во всех округах столицы Прибайкалья. Для каждого проекта разработана предварительная концепция будущего преображения: визуализация и краткое описание того, что планируется реализовать. Выбирайте одно, которое, по вашему мнению, должно быть благоустроено в первую очередь. Не оставайтесь в стороне! Только совместными усилиями мы сможем сделать наш город красивее, современнее и комфортнее», — отметил мэр Руслан Болотов.