В Иркутске стартовало голосование за объекты благоустройства в 2027 году

Голосование продлится до 12 июня.
«Уважаемые иркутяне! От вас зависит, какие общественные пространства обретут новую жизнь уже в 2027 году. В перечне — 12 мест во всех округах столицы Прибайкалья. Для каждого проекта разработана предварительная концепция будущего преображения: визуализация и краткое описание того, что планируется реализовать. Выбирайте одно, которое, по вашему мнению, должно быть благоустроено в первую очередь. Не оставайтесь в стороне! Только совместными усилиями мы сможем сделать наш город красивее, современнее и комфортнее», — отметил мэр Руслан Болотов.
На голосование представлены:
- Территория вдоль бульвара Гагарина (от дома № 40 до дома № 44).
- Экопарк «Якоби» (территория Ершовского леса вдоль улицы Якоби).
- «Парк времени» (прогулочная зона), микрорайон Ново-Ленино, территория у ЖК «Эволюция».
- Территория у Спасского храма, улица Сухэ-Батора, 2.
- Сквер на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова («Шайба»).
- Сквер Дружбы («Шэньян»), микрорайон Солнечный, зеленый массив между улиц Ширямова, Байкальская, Дыбовского и Депутатская, за ВСК «Солнечный».
- Набережная предместья Ушаковка, ЖК «Лотос», предместье Рабочее, участок берега Ушаковки около дома № 62/13 на улице Баррикад.
- Сквер на пересечении улиц Карла Маркса и Пролетарской.
- Парк имени Парижской коммуны.
- Сквер «Академический», между Юбилейным и ТЦ БУМ.
- Роща «Щаповская гора», в районе улиц Щапова и Нестерова.
- Сквер имени Кирова.
«Конкурс уже стал настоящим проводником позитивных изменений. Так, в прошлом году в нем участвовали более 1,6 тысячи муниципальных образований, в онлайн-голосовании — свыше 16,5 миллиона граждан. На реализацию лучших проектов из федерального бюджета ежегодно выделяется 25 миллиардов рублей. Такой механизм позволяет жителям напрямую влиять на облик своих городов, поэтому их голос должен быть услышан», — сказал Президент России Владимир Путин.
Для того чтобы принять участие, необходимо перейти по ссылке zagorodsreda.gosuslugi.ru, нажать на кнопку «Голосовать», авторизоваться на портале «Госуслуги», выбрать Иркутск, а затем — один из предложенных объектов.
«В этом году представлены общественные территории, расположенные в 49 населенных пунктах 28 муниципальных образований Иркутской области. Это значит, что в регионе появится еще больше обновленных парков и скверов, детских и спортивных площадок, набережных, мест памяти и других общественных пространств, которые выберут сами жители. Сейчас у каждого есть возможность повлиять на облик своего населенного пункта и внести свой вклад в его преображение», — подчеркнул губернатор региона Игорь Кобзев.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, волонтеры ФКГС будут работать на общественных пространствах и массовых мероприятиях: рассказывать жителям о дизайн-проектах, помогать проголосовать и консультировать по возникающим вопросам. Узнать их можно по специальной экипировке: манишках с символикой проекта.
Стать волонтером может любой желающий старше 14 лет. Для этого необходимо подать заявку на платформе Добро.pф и пройти обучение по курсу «Формирование комфортной городской среды 2026».