Абрамович обратился в ЕСПЧ с жалобой на заморозку активов британским судом

Российский миллиардер Роман Абрамович обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью признать нелегитимными действия британского суда, который заморозил его активы, включая доходы от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом в среду, 22 апреля, сообщает The Times со ссылкой на адвокатов предпринимателя.
По мнению Абрамовича, уголовное расследование его финансовых дел, инициированное властями острова Джерси, ведется непрозрачно и политически мотивированно. Защита бизнесмена утверждает, что судебный процесс длится уже несколько лет без предъявления обвинений и каких-либо доказательств.
— Власти утаили ключевую информацию и проигнорировали основные процессуальные гарантии, демонстрируя, что это не легитимный судебный процесс, а процесс, продиктованный политическими мотивами, — заявили адвокаты.
В иске указано, что британская сторона нарушила шестую статью Европейской конвенции по правам человека, гарантирующую право на справедливый суд. Ответчиком по делу выступит правительство Великобритании, говорится в сообщении.
До этого суд общей юрисдикции Европейского союза не стал снимать санкционные ограничения с Романа Абрамовича. Он хотел обжаловать постановления от сентября 2023-го, марта и сентября 2024-го о продлении ограничений против него в связи с военным конфликтом между Москвой и Киевом.