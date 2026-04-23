Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Абрамович обратился в ЕСПЧ с жалобой на заморозку активов британским судом

Российский миллиардер Роман Абрамович обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью признать нелегитимными действия британского суда, который заморозил его активы, включая доходы от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом в среду, 22 апреля, сообщает The Times со ссылкой на адвокатов предпринимателя.

По мнению Абрамовича, уголовное расследование его финансовых дел, инициированное властями острова Джерси, ведется непрозрачно и политически мотивированно. Защита бизнесмена утверждает, что судебный процесс длится уже несколько лет без предъявления обвинений и каких-либо доказательств.

— Власти утаили ключевую информацию и проигнорировали основные процессуальные гарантии, демонстрируя, что это не легитимный судебный процесс, а процесс, продиктованный политическими мотивами, — заявили адвокаты.

В иске указано, что британская сторона нарушила шестую статью Европейской конвенции по правам человека, гарантирующую право на справедливый суд. Ответчиком по делу выступит правительство Великобритании, говорится в сообщении.

До этого суд общей юрисдикции Европейского союза не стал снимать санкционные ограничения с Романа Абрамовича. Он хотел обжаловать постановления от сентября 2023-го, марта и сентября 2024-го о продлении ограничений против него в связи с военным конфликтом между Москвой и Киевом.

Узнать больше по теме
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): блюститель свобод, недоступный для россиян
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): блюститель свобод, недоступный для россиян
Международный суд в Страсбурге следит за тем, чтобы страны соблюдали права людей. Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав в 1998 году, а через 24 года вышла из Совета Европы. Как подавали заявления раньше, что не устроило Россию и какое будущее у ЕСПЧ — разбираем в материале.
Читать дальше