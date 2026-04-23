Суд Волгограда признал бойца ЧВК «Вагнер» участником СВО для выплат

В Волгограде суд признал бойца ЧВК «Вагнер» участником СВО — теперь мужчина получит пособие за ранение. В декабре 2022 года доброволец был ранен, ему установили 3-ю группу инвалидности.
Он обратился в Центр соцзащиты Советского района, но там отказали: мол, контракт был с частной фирмой, а не с Минобороны, значит, льгота не положена.
Дело рассмотрел суд Советского района Волгограда. Судьи опирались на заключение военно-врачебной комиссии: ранение получено именно в ходе участия в СВО. Плюс мужчина награжден медалью «За отвагу», имеет статус ветерана боевых действий. Это дает право на все меры господдержки, включая выплату за увечье.
Суд признал за волгоградцем право на ежемесячную денежную выплату. Решение пока не вступило в законную силу — есть срок на обжалование, уточнили в пресс-службе облсуда.
