Гречка вместо киноа: когда полезно — не значит дорого

Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Хабаровского края Марина Макаревич о том, что придерживаться здорового питания можно и без ущерба бюджету:
Согласно одному из проведенных исследований, россияне в последнее время стали активнее покупать продукты для здорового образа жизни: те же булгур, киноа, грибы шиитаке, товары с пониженным содержанием сахара.
Такие «трендовые» продукты нам порой навязывает общество. Однако для того, чтобы поддерживать здоровое питание, не обязательно приобретать что-то дорогое и экзотическое. Ведь самые обычные и более доступные товары могут быть не менее полезными.
Скажем, вместо лосося можно выбрать сельдь, минтай, треску и навагу. Эти рыбы тоже обладают ценными свойствами, но при этом стоят дешевле. Для салатов оливковое масло можно заменить на льняное, конопляное или нерафинированное подсолнечное. Стоит иметь в виду также, что сезонные овощи и фрукты обычно стоят дешевле, а зимой замороженные овощи и ягоды становятся отличной заменой свежим. Привычные гречка, перловка, пшено и овсянка вполне могут заменить киноа и булгур.
Однако стоимость — это одно. Но немаловажно и то, что порой какие-то товары, рекламируемые как полезные для поддержания здорового питания, на деле таковыми не являются. В этот список можно отнести продукты без глютена. Многие его избегают, считая вредным. Но это не совсем так. Глютен опасен лишь для людей, которые не переносят этот белок. В остальных случаях отказ от продуктов, содержащих глютен, лишает нас множества полезных веществ.
Цельнозерновые сухие завтраки — не лучший выбор для здорового питания. Многие из них содержат слишком много соли, сахара и вредных жиров. В 50-граммовой порции таких завтраков может содержаться 13 граммов сахара. При том, что допустимое количество сахара в сутки не должно превышать 50 граммов (а сокращение потребления сахара до около 25 граммов в день приносит дополнительные преимущества для здоровья).
В этот же перечень попадают продукты без сахара для похудения. На самом деле вместо сахара в них могут быть добавлены фруктоза, мед, сиропы, нектар агавы, виноградный или кокосовый сахар. Все сиропы, нектары, соки и их концентраты, как и обычный белый сахар, имеют схожую калорийность, относятся к свободным сахарам, поэтому их потребление рекомендуется ограничить. Некалорийные подсластители не так безобидны, как принято считать. В долгосрочной перспективе такие сахарозаменители не решают проблему лишнего веса.
А вообще, если уж человек пришел к пониманию того, что необходимо соблюдать правильное питание, то для начала хочется посоветовать ему найти мотивацию. Такую, которая поможет придерживаться изменений долгое время.
Ведь та же цель «похудеть к лету», вероятно, не выдержит испытания временем, и новый образ жизни превратится в очередную краткосрочную диету.
Затем нужно проанализировать свой текущий рацион: в течение недели записывать, что и когда едите, как себя чувствуете после еды. И, кстати, чай/кофе/какао с сахаром/молоком — это тоже еда. Важно будет найти и достоверную информацию о правильном питании (например, на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, на портале «Так здорово» или в проекте Роспотребнадзора РФ «Здоровое питание»).
Не стоит резко менять свой рацион. Вводить изменения нужно постепенно: заменять нездоровую пищу на полезную, например, сладости — фруктами и ягодами, добавлять овощи в каждый прием пищи, вместо соли — специи, уменьшать количество перекусов и сладких напитков.
Важно понимать, что здоровое питание — это не отказ от каких-либо продуктов, а разнообразный сбалансированный рацион. Многие думают, что здоровое питание сводится к гречке, курице и брокколи. Но это заблуждение.
У тех, кто придерживается здорового питания, выбор продуктов и разнообразие вкусов, пожалуй, шире, чем у их оппонентов.
Поэтому нужно понимать, что один из основных принципов здорового питания — это все же баланс калорий (количество съеденных калорий не должно превышать количество потраченных). В этом случае масса тела будет стабильной.
При этом важно и качество питательных веществ, которые мы получаем из еды. Здоровое питание должно быть разнообразным — это также один из ключевых принципов здорового питания. Только так можно обеспечить организм всеми необходимыми веществами: белками, жирами, углеводами, витаминами, минералами, клетчаткой и фитохимическими соединениями.
В рационе должны присутствовать, злаки, рыба, бобовые, птица, рыба, мясо, молочные продукты, орехи, семена, не менее 400 г в день овощей, фруктов и ягод. Ограничивать стоит соль и соленые продукты, добавленный сахар и ультрапереработанные продукты.
Для того, чтобы упростить составление правильного рациона, диетологи разработали концепцию тарелки здорового питания. Половина тарелки должна быть заполнена овощами и фруктами, четверть — полезными белками (мясо, птица, рыба, творог, яйца, орехи) и еще четверть — сложными углеводами (цельнозерновые, бобовые). Для заправки салатов рекомендуется использовать нерафинированные растительные масла, а в качестве напитков выбирать воду, чай и кофе без сахара.
Следуя советам, вполне реально перестроить свой привычный рацион на правильное питание. Кстати, согласно опроса на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, свое питание правильным считают около 40% взрослых жителей Хабаровского края, а среди студентов эта доля составляет чуть более 50%.