Краевой онкодиспансер предлагает красноярцам проверить родинки

В Красноярском краевом онкологическом диспансере стартует акция «Проверь родинку!», рассказали в минздраве.
Врачи проведут первичную диагностику по фотографии образования. Насторожить должны новообразования, которые растут, меняют цвет, форму, очертания или имеют выделения.
"Сфотографируйте вашу родинку или другое новообразование на коже, которое вас беспокоит. Вы значительно облегчите работу врачей, если выполните следующие требования:
Разместите рядом с новообразованием линейку. Фотографируйте новообразование при дневном свете и без вспышки. Фото должно быть высокого разрешения (хорошего качества). Фото должно быть сделано с близкого расстояния", — рассказали в пресс-службе.
После этого нужно заполнить диагностическую карту. Это поможет сделать чат-бот, который находится по ссылке rodinka24.ru. По окончании теста нужно скачать документ, который отправит чат-бот, и прикрепить его к письму.
«Обязательно укажите в письме контактный номер и имя, чтобы с вами могли связаться. До 7 мая отправьте письмо на почту proverka@onkolog24.ru и ждите ответа специалистов, которые внимательно изучат ваши документы и в течение нескольких дней дадут указания к дальнейшим действиям. В случае наличия показаний вас пригласят на очный прием в онкологический диспансер, который состоится 12 мая», — пояснили в минздраве.
В пресс-службе подчеркнули, что в акции могут принять участие только взрослые люди. Если новообразование появилось у ребенка до 18 лет, нужно обратиться к педиатру в поликлинике по месту жительства.
Чат-бот будет работать и после окончания акции.