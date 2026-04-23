В Пермском крае обострилась проблема школьных конфликтов

За 2025 год от жителей Пермского края поступило 96 жалоб о нарушении педагогической этики и бездействие при буллинге, что на 30% больше, чем годом ранее. Данные по запросу портала v-kurse.ru предоставила Светлана Денисова, региональный уполномоченный по правам ребенка.
Обращения по поводу неэтичного поведения и бездействия педагогов разделили на три группы. Наибольшее число обращений пришлось на споры между учеником и учителем — 46, что на 2 случая больше, чем в 2024 году. Конфликты между учениками, включая буллинг, стали поводом для 39 жалоб против 24 в предыдущем году. Число обращений, связанных с участием родителей, выросло почти в два раза — с 6 до 11. Как отметили в ведомстве, деление носит условный характер: в реальных конфликтах часто участвуют все стороны.
Количество обращений по поводу разногласий между учениками увеличилось на 62% относительно 2024 года. Разбором таких ситуаций занимаются школьные службы примирения и психолого-педагогическая служба, действующие во всех муниципалитетах региона.
Параллельно наблюдается снижение числа жалоб на организацию учебного процесса: в 2025 году их зафиксировано 49 против 75 годом ранее. В то же время незначительно выросло количество обращений, связанных с инклюзивным образованием и выполнением рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии: с 14 в 2024 до 15 в 2025 году.