В Пермском крае обострилась проблема школьных конфликтов

Обращения по поводу неэтичного поведения и бездействия педагогов разделили на три группы. Наибольшее число обращений пришлось на споры между учеником и учителем — 46, что на 2 случая больше, чем в 2024 году. Конфликты между учениками, включая буллинг, стали поводом для 39 жалоб против 24 в предыдущем году. Число обращений, связанных с участием родителей, выросло почти в два раза — с 6 до 11. Как отметили в ведомстве, деление носит условный характер: в реальных конфликтах часто участвуют все стороны.