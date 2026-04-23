Две подпорные стены достроят у опасного склона на 2-й Огородной в Красноярске

У дома на 2-й Огородной в Красноярске достроят подпорные стены.

В мае на 2-й Огородной, 24 у опасного склона достроят две подпорные стены. Об этом рассказали в департаменте градостроительства Красноярска. Напомним, склон в Студгородке начал разрушаться из-за обильных дождей с 2020 года. Выяснилось, что застройщик допустил нарушения при организации ливневого водоотвода и благоустройства. Последний раз грунт сошел в августе 2025 года после сильных дождей.

Сейчас на 2-й Огородной смонтированы буронабивные сваи. Сам склон укрепляют, а специалисты ищут причину замачивания грунтов.

Кроме этого, у соседнего дома по адресу Дачная, 35а заканчивают возводить подпорную стену взамен аварийной. Жильцам по их просьбе предоставили дорожную карту с видами и сроками работ.