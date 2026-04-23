Две подпорные стены достроят у опасного склона на 2-й Огородной в Красноярске

В мае на 2-й Огородной, 24 у опасного склона достроят две подпорные стены. Об этом рассказали в департаменте градостроительства Красноярска. Напомним, склон в Студгородке начал разрушаться из-за обильных дождей с 2020 года. Выяснилось, что застройщик допустил нарушения при организации ливневого водоотвода и благоустройства. Последний раз грунт сошел в августе 2025 года после сильных дождей.