В Иркутске продолжаются отжиги сухой травы

IrkutskMedia, 23 апреля. В Иркутске продолжаются отжиги сухой растительности для профилактики стихийных палов. Сегодня такие мероприятия пройдут в Ленинском и Правобережном округах города.
Как сообщает пресс-служба администрации города, работы проводят при участии сотрудников первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, МКУ «Безопасный город» и мэрии столицы Приангарья.
Во второй половине дня планируется очистить от сухой растительности три участка общей площадью свыше 4 га:
• Микрорайон Топкинский, дом № 13;
• Территория между домом по улице Розы Люксембург, 317, и гаражным кооперативом № 45;
•Улицы Тухачевского, дома № 17 и № 21.
Жителям напоминают, что самостоятельное сжигание сухой травы запрещено и преследуется по закону, вплоть до административной и уголовной ответственности.