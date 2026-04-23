Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске продолжаются отжиги сухой травы

Работы пройдут на трех территориях.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

IrkutskMedia, 23 апреля. В Иркутске продолжаются отжиги сухой растительности для профилактики стихийных палов. Сегодня такие мероприятия пройдут в Ленинском и Правобережном округах города.

Как сообщает пресс-служба администрации города, работы проводят при участии сотрудников первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, МКУ «Безопасный город» и мэрии столицы Приангарья.

Во второй половине дня планируется очистить от сухой растительности три участка общей площадью свыше 4 га:

• Микрорайон Топкинский, дом № 13;

• Территория между домом по улице Розы Люксембург, 317, и гаражным кооперативом № 45;

•Улицы Тухачевского, дома № 17 и № 21.

Жителям напоминают, что самостоятельное сжигание сухой травы запрещено и преследуется по закону, вплоть до административной и уголовной ответственности.