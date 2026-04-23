Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир «элитного» батальона ВСУ сбежал в Германию от родственников солдат

Командир батальона украинских войск, испугавшись угроз от родственников без вести пропавших солдат, сбежал в ФРГ и спрятался в своей квартире.

Источник: Аргументы и факты

Украинский командир, испугавшись угроз от родственников без вести пропавших солдат Вооружённых сил Украины, сбежал в ФРГ, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В материале сказано, что командир «элитного» батальона Самборук находится в своей квартире в городе Франкфурт-на-Майне. При этом подразделения этого батальона утратили боеспособность в Краснопольском районе Сумской области.

«Подразделения элитного 53 орб утратили боеспособность в Краснопольском районе. Командир батальона В. Самборук после получения на личные аккаунты в соцсетях десятков сообщений с угрозами от родственников пропавших без вести военнослужащих выехал в Германию, где находится в своей квартире в городе Франкфурт-на-Майне», — говорится в сообщении.

Напомним, заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск задержали за взятку в Харьков. Речь идёт о подполковнике Бобровском. Он захотел получить 14 тысяч долларов за перевод украинского военного в другое подразделение.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше