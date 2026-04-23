Командир «элитного» батальона ВСУ сбежал в Германию от родственников солдат

Украинский командир, испугавшись угроз от родственников без вести пропавших солдат Вооружённых сил Украины, сбежал в ФРГ, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что командир «элитного» батальона Самборук находится в своей квартире в городе Франкфурт-на-Майне. При этом подразделения этого батальона утратили боеспособность в Краснопольском районе Сумской области.
«Подразделения элитного 53 орб утратили боеспособность в Краснопольском районе. Командир батальона В. Самборук после получения на личные аккаунты в соцсетях десятков сообщений с угрозами от родственников пропавших без вести военнослужащих выехал в Германию, где находится в своей квартире в городе Франкфурт-на-Майне», — говорится в сообщении.
