В Омске пенсионеры получат двойные выплаты в апреле 2026 года

Из-за майских праздников выплаты будут произведены раньше обычного, а часть пенсионеров получит деньги дважды.

Источник: Om1 Омск

В апреле 2026 года омских пенсионеров ожидают двойные выплаты. Из-за майских праздников, когда первые выходные приходятся на 1, 2 и 3 мая, часть пенсионеров получит свои выплаты раньше — в конце апреля. Этот перенос обусловлен праздничным календарем, и выплаты будут сделаны на более ранние сроки.

В частности, пенсионеры, чья дата получения пенсии выпадает на первые числа месяца, получат деньги в последние рабочие дни апреля. Важно отметить, что этот перенос касается лишь тех, чья дата выплаты совпадает с майскими выходными.