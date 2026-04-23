Красноярке удалили часть кишки из-за камня, который мигрировал из желчного пузыря

У жительницы Красноярского края развился перитонит и частичный некроз кишки из-за камня, который мигрировал из желчного пузыря и вызвал свищ.

В Красноярской краевой больнице пациентке удалили часть кишки из-за редкого осложнения желчнокаменной болезни. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

В приемное отделение 56-летняя женщина поступила с болью в левой части живота, высокой температурой и многократной рвотой. Симптомы сохранялись трое суток, хотя раньше пациентку ничего не беспокоило.

Врачи заподозрили острый панкреатит, но ферменты поджелудочной железы оказались в норме, а воспалительные показатели крови — значительно повышены. УЗИ показало лишь небольшое количество жидкости в брюшной полости. Для уточнения диагноза сделали мультиспиральную компьютерную томографию с контрастом. Результат оказался неожиданным: в верхних отделах тонкой кишки нашли инородное тело, а желчный пузырь не визуализировался. Пациентка отрицала, что когда-либо переносила операции на животе.

Врачи предположили, что камень из желчного пузыря мигрировал в кишечник, образовав свищ. Диагноз подтвердила ФГДС: в двенадцатиперстной кишке обнаружили отверстие диаметром до трех сантиметров, из которого поступала желчь. Камень к тому моменту уже сместился ниже по кишке.

Хирурги планировали удалить камень лапароскопически, но во время операции нашли перитонит и частичный некроз тонкой кишки. Пришлось делать полостное вмешательство — удалить участок кишки вместе с камнем. Послеоперационный период осложнился гнойным воспалением, потребовалась повторная операция. На 14-е сутки пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.

Желчный пузырь не удаляли — он полностью заместился рубцовой тканью. Через шесть месяцев на контрольной томографии желчный пузырь не визуализировался, а свищ закрылся самостоятельно.

Оперирующий хирург Павел Соболев отметил, что миграция камня в кишечник, формирование свища и некроз кишки развились у пациентки, которую раньше ничего не беспокоило. Даже бессимптомное носительство камней в желчном пузыре может привести к тяжелым и жизнеугрожающим осложнениям. При выявленных камнях и наличии показаний к операции не стоит откладывать плановое лечение — осложнения возникают внезапно, а их последствия могут быть необратимыми.

